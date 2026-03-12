Органный концерт «Из глубины взываю к Тебе...» состоится в Пскове 14 марта

Органный концерт «Из глубины взываю к Тебе...» состоится в псковском храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 14 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

Выступит органист, студентка 4 курса кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Майя Мокрецова.

В программе концерта прозвучат органные произведения XVII-XX веков. На сцене исполнят произведения выдающегося немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха; известного немецко-датского органиста и композитора Дитриха Букстехуде; представителя южнонемецкой органной школы Иоганна Кристофа Пахельбеля; композитора-романтика XIX века Йозефа Габриэля Райнбергера; итальянского музыковеда и композитора XX века Ремо Джадзотто.

Посещение концерта осуществляется по пригласительным, которые можно получить перед мероприятием.

Храм открывается за 45 минут до начала. Продолжительность концерта составит 65 минут без антракта. Перед выступлением прозвучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм расположен по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.