В библиотеке прошли съёмки проекта «Соседи: культурный код этносов Псковской области»

В псковской библиотеке имени И.И. Василёва прошли съёмки первого выпуска проекта «Соседи: культурный код этносов Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Как рассказали в библиотеке, «Василёвка» — историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва — стала идеальной локацией для старта.
Здесь, среди книг о псковской истории и памяти, команда проекта встретила первых героев: представителей народа сето.
«Поговорили о семейных традициях, праздниках, послушали живые песни и даже записали пару аутентичных рецептов!» - отметили в библиотеке.