Соглашение о сотрудничестве подписали псковский музей и краснодарский музыкальный колледж

К приближающемуся дню рождения великого композитора Николая Римского-Корсакова Псковский музей-заповедник и Краснодарский музыкальный колледж имени Николая Римского-Корсакова заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском музее.

Музей и музыкальный колледж теперь будут организовывать совместные культурно-досуговые и просветительские мероприятия.

Так, в рамках соглашения Псковский музей-заповедник планирует принимать на своих площадках учащихся, проводить для них экскурсии и устраивать тематические занятия.

Колледж будет привлекать музейных научных сотрудников в состав рабочих и творческих групп по вопросам образования детей и молодежи, а также в качестве консультантов при составлении учебных программ.