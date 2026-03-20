Юных псковичей приглашают в путешествие по Картинной галерее

Псковский музей-заповедник приглашает детей и родителей на встречу «Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
«Каждое занятие – знакомство с шедеврами псковской Картинной галереи по определенной теме в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием. Будем смотреть, общаться, придумывать и рисовать! А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк», - рассказали в музее.
Встреча начнется 29 марта в 11:30 в Картинной галерее (улица Некрасова, 7).
Возрастное ограничение +6.
Телефоны для записи: +78112292260, +78112292259, +79113580816.