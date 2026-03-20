Псковские библиотеки приглашают на встречи с писателями

Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры администрации города с 23 по 31 марта проведёт традиционную «Неделю детской и юношеской книги», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотечной системе. В эти дни в библиотеках города будет много мероприятий, в том числе встречи с писателями, которые пишут для детей и юношества. Среди них как псковские, так и специально приглашённые столичные авторы, лауреаты престижных премий и конкурсов.

С российской писательницей, автором книг для детей и подростков, лауреатом премий «Алиса» и «Пересвет», победителем конкурса «Рукопись года 2024» Оксаной Заугольной можно будет пообщаться 23 марта в Детской экологической библиотеке «Радуга», а 24 марта – в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, в Библиотеке – Центре детского чтения и в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.

Писательница расскажет, как создаются детективы на примере своих произведений в этом жанре «Расследование в кафе «Крендель с корицей» и «Песочный человек», даст интервью ребятам из медиастудии «Мудрая сова», объяснит, как в современной художественной литературе оживить фольклорных персонажей на примере мистической повести «В лодке из медвежьих снов» по коми-пермяцкой мифологии, а также выступит с презентацией своей новой трилогии «Захватчики», романа «Мурмурация», психологических триллеров «Абсорбент», «Взгляд хищника», «Дочь Горгоны» и поделится секретами создания фантастических книг и хорроров с выдуманными мирами.

Специальным гостем «Недели детской и юношеской книги» в Пскове также является писатель и поэт, в том числе поэт-песенник, педагог, член Союза детских и юношеских писателей России, дважды лауреат премии правительства Псковской области в сфере культуры и искусства и обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Оксана Рахманова. Встречи с Оксаной Рахмановой пройдут 26 марта в Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева и в библиотеке «Диалог», а 27 марта – в Детской библиотеке «ЛиК».

Это будут занятия в форме «творческой лаборатории Кота-Рифмоплёта», на которых юные поэты смогут потренироваться в стихосложении, узнают, что такое цифровые и графические стихи, посмотрят вдохновляющие мультфильмы и получат подарки за успешно выполненные задания.

Ещё одним почётным гостем «Недели детской и юношеской книги» станет шеф-редактор импринта «РИПОЛ РОСТ», кандидат педагогических наук, доцент, руководитель проектов «Время писать книги: семья и школа» и «Всероссийская школьная летопись» Ольга Федоскина. С ней читатели смогут встретиться 27 марта в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, а также 26 и 27 марта в Библиотеке – Центре детского чтения.

Ольга Федоскина расскажет, как организовать дома свой собственный театр кукол с помощью книги-конструктора. Причём на встрече с ней дети успеют не только потренировать воображение, речь и актёрское мастерство, но и поставить маленький спектакль.

Это занятие будет полезно и родителям школьников, которые слишком увлекаются гаджетами и неважно учатся. Взрослые получат подсказки, как вовлечь детей в творчество, которое развивает речь, сближает членов семьи и не занимает много времени.

Кроме того, библиотеки Пскова во время «Недели детской и юношеской книги» проведут онлайн-встречи с писателями в рамках Всероссийской благотворительной акции «Неделя детской книги» Союза детских и юношеских писателе, в том числе со Светланой Кривошлыковой, Екатериной Кузиной, Наталией Отто, Татьяной Крыловой, Андреем Слониковым, Еленой Ульевой, Игорем Родионовым, Тамарой Крюковой и Евгенией Малинкиной.

Также 25 марта в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева, в Библиотеке – Центре детского чтения и в Библиотеке микрорайона Овсище состоится онлайн-встреча с ведущими научными сотрудниками Института изучения детства, семьи и воспитания Натальей Казначеевой и Ольгой Доремидовой.