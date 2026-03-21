Владимир Потресов представил псковичам свою новую книгу «Ленинград нашего детства 2»

Презентация книги писателя и издателя Владимира Потресова «Ленинград нашего детства 2» прошла в Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова. Это новое издание из серии «Город нашего детства» содержит около трехсот уникальных снимков города на Неве, сделанных в 1950-1960-е годы отцом издателя, известным московским фотографом Александром Потресовым (1902-1972), сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Книгу читателям библиотеки на Конной представил сам автор. Он рассказал, что впервые оказался в Пскове в 1959 году и с тех пор его связывает с нашим городом очень многое, в том числе жена-псковичка. Вот почему в серии «Город нашего детства» есть книга «Псков нашего детства», которая вышла даже раньше, чем «Ленинград нашего детства».

Серия эта появилась потому, рассказал Владимир Потресов, что после отца ему достался в наследство огромный архив, насчитывающий около 80 тысяч негативов. Однажды в помещении где хранилась коробка с этими негативами, даже произошел пожар, но коробка уцелела, дожидаясь своего срока.

В 2002 году к 100-летию со дня рождения отца Владимир Потресов организовал выставку его фотографий под названием «Гибель Арбата». Потому что, когда в Москве строили теперешний Новый Арбат, а тогда проспект Калинина, и арбатские переулки начали сносить, Потресов-старший создал фотолетопись уничтожения старой Москвы. Тем более, что сами Потресовы жили в одном из арбатских переулков в коммунальной квартире на 9 семей в особняке Глебовых (родственников Толстых), который впоследствии тоже снесли.

После того, как выставка «Гибель Арбата» состоялась, московское правительство предложило Владимиру Потресову издать одноимённую книгу, и эта книга увидела свет, но до простого читателя не дошла, так как почти весь тираж чиновники израсходовали на подарки, к тому же «полиграфия была довольно скверная». Поэтому однажды дочь писателя, которая была уже опытным полиграфистом, сказала, что надо издать такую же книгу своими силами и безупречного качества.

Так начался проект «Город нашего детства», первая книга которого вышла в 2015 году и очень быстро была распродана. Интересно, что какое-то количество экземпляров этой книги типография успела продать на чёрном рынке из-под полы ещё до того, как тираж был отгружен заказчику.

После «Москвы нашего детства» Владимир Потресов собирался издать «Ленинград нашего детства», но его супруга Татьяна Наместникова сказала: «Подожди с Ленинградом, давай сначала сделаем Псков». По признанию писателя, он тогда думал, что в Пскове эта книжка мало кого заинтересует, поэтому издал пробный тираж всего 300 экземпляров, который разошёлся буквально за две недели, так что книгу пришлось допечатывать.

И вот только после этого была выпущена книга «Ленинград нашего детства». Но то был исключительно зимний Ленинград. А теперь дошла очередь и до летнего.

При этом спустя десять лет Владимир Потресов обнаружил, что в полиграфии многое поменялось, и что макет первого издания «Ленинград нашего детства» был для своего времени красивый, но теперь безнадёжно устарел.

Поэтому новая книга сделана по-другому. К тому же в этом издании было решено объединить наследие Александра Потресова и его супруги Тамары Рейн, матери Владимира Потресова, которая была известной художницей и тоже запечатлела Ленинград - в своих акварелях и литографиях. Так что на этот раз шмуцтитулы (страницы с заголовками разделов книги) выполнены с использованием графических работ Тамары Рейн.

Содержание новой книги про Ленинград тоже усложнилось. Ее можно читать как роман, заметили в библиотеке на Конной, которая уже получила в подарок авторский экземпляр. И хотя Ленинград не является городом детства Владимира Потресова, он написал, при каких обстоятельствах его отец оказался в 1959 году в Ленинграде и над чем он там работал. А поскольку в Ленинград Александр Потресов первый раз приехал в связи с участием в экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, которой руководил Георгий Караев, то Владимир Потресов заодно написал в этой книге и про Караева.

Он хотел написать о своих впечатлениях от этого легендарного человека, но как только погрузился в работу с головой, «пошли сигналы»: «Начали появляться люди, которые находили меня благодаря нашему музею истории экспедиции, и рассказывать о Караеве такие вещи, о которых я не знал».

Так Владимир Потресов выяснил, что Караев оказывается взял к себе в семью двух детей (мальчика и девочку) и воспитывал их как родных, что его отец, генерал Дудар Караев, осетин, после окончания русско-турецкой войны войны приехал в Санкт-Петербург и женился на дворянке, которую он по кавказским обычаям украл, а также много других занимательных подробностей из жизни этого выдающегося генерала, учёного и писателя.

Владимир Потресов также рассказал псковичам, что в следующем году исполнится 125 лет со дня рождения его отца Александра Потресова, и что к этой дате он задумал издать ещё одну книгу из серии «Город нашего детства», которая будет называться «Страна нашего детства». Она будет в полтора раза толще всех уже вышедших и туда войдут фотографии Советского Союза послевоенных лет, сделанные в разных уголках не только России, но также Прибалтики и Украины. «Например, фотография храма на Селигере, сложенного из брёвен без единого гвоздя, которого сейчас уже нет».

Одновременно с выходом этой книги Владимир Потресов планирует открыть одноименную выставку «в лучшем выставочном зале Псковской области» в Изборске.

Встреча завершилась автограф-сессией. Читатели библиотеки на Конной также спросили Владимира Потресова, как ему удается держать такие низкие цены на свои издания. Он ответил, что «с трудом», но хотя бы эти книги не убыточные. Ведь проектом «Город моего детства» он занимается не в коммерческих целях, а чтобы не пропали даром труды его отца. И рассказал, как много денег уходит на обработку фотографий, как трудно сегодня найти приличную типографию и какие бешеные наценки на его книги устанавливают посредники и книжные магазины