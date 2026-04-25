«Привет Мунку» и портреты скульптур: вПскове открылась выставка эстампов

В Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова открылась выставка эстампов лауреата международного конкурса печатной графики «MINI-PRINT 2025-2026» Валерии Полоротовой «Следы и отголоски». В экспозиции представлено более 50 работ в различных техниках ручной печатной графики: от линогравюры и офортов до монотипии и гравюры на картоне, сообщили Псковской Ленте Новостей представители библиотеки.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Открывая эту выставку, библиотекари рассказали, что это новый этап в творчестве Валерии, которая до сих пор была более известна как живописец. Но с тех пор, как год назад в студии «ХУДГРАФ», где она преподаёт, появился печатный станок, Валерия Полоротова открыла в своём творчестве новые грани.

Преподаватель этой же студии Григорий Лютый, который как раз учит искусству эстампа, рассказал, как этот вид графики из вспомогательного, используемого главным образом в книгопечатании, превратился в отдельный жанр изобразительного искусства, имеющий самостоятельную ценность.

Григорий уточнил, что на выставке «Следы и отголоски» представлены три из четырёх разновидностей эстампа: плоская, высокая и глубокая печать. Валерия работает и в технике акватинта, и в технике сухая игла, она вырезает эстампы и на пластике, и на картоне, и на тетрапаке. И почти все работы она напечатала собственноручно, за исключением больших монотипий, которые ей помогал печатать ещё один замечательный псковский художник, мастер эстампа Дмитрий Яблочкин.

В читальном зале библиотеки на Конной также можно увидеть не только сами эстампы Валерии Полоротовой, но и доски, с которых они были напечатаны. Многие работы помечены надписью «авторская печать» – это означает, что художник экспериментировала с традиционными технологиями, создавая собственный стиль.

Девушка сказала, что в эстампе её привлекает не возможность тиражировать одну и ту же работу, а её вариации. Ведь в зависимости от цвета и густоты краски можно создать множество разновидностей одного и того же изображения: «Это отсылка к моему живописному опыту и моей любви к импрессионистам. Ведь эстамп позволяет показать один и тот же объект в разных видах и настроениях в зависимости от тысячи условий, которые постоянно меняются, поскольку повторить оттиск один в один невозможно, особенно когда работаешь с такими хрупкими материалами, как, например, тетрапак».

По словам Валерии, когда она занималась живописью, то всегда старалась опираться на натуру, поэтому в её работах преобладали пейзажи и натюрморты. И только эстамп высвободил её воображение и позволил ей передавать впечатления от литературы, музыки, путешествий в фантазийных произведениях. При этом и в живописи Валерия стала другой: она говорит, что теперь и там использует свой новый графический опыт.

На выставке «Следы и отголоски» представлена часть работ Валерии, выполненных за последний год на темы: Псков, скульптура, воображаемые парки и йога.

Например, на одной стене эстамп с изображением фонтана из Ботанического сада в Пскове окружают эстампы с воображаемыми парками в разные времена года. Это потому что в парках Пскова Валерии не хватает скульптур: «Именно скульптур, а не памятников каким-нибудь исторически личностям, от которых мы очень далеки. А скульптур – как памятников красоте, эстетике».

Некоторые свои работы Валерия назвала «портретами скульптур». В частности, эстампы с изображением произведений британского художника Генри Мура, которого Валерия Полоротова считает одним из своих учителей: «Скульптура вообще очень хорошо ложится на эстамп и получается уникальное произведение с моим личным прочтением». Внимательные зрители разглядели на этой выставке и «привет Мунку».

Представитель не тиражной, а уникальной графики псковский художник Петерис Скайсткалнс сказал, что в эстампе есть секрет: это такой вид искусства, который способен даже невыразительный рисунок сделать шедевром.

Поэтому он назвал выставку «Следы и отголоски» «выставкой-шедевром»: «Я вижу потрясающие решения и фактуры, я ожидал всего, чего угодно, но не такого. Я увидел, что Лера может сделать то, что мне недоступно».

По словам Петериса, он давно наблюдает за творчеством Валерии Полоротовой и заметил, что она всегда справляется с поставленной задачей, даже когда в процессе её работы кажется, что всё испорчено и не подлежит исправлению. В этом её сверхспособность: сначала позволить разгуляться эмоциям, а потом сосредоточиться и получить неожиданный интересный результат.

Петерис Скайсткалнс подарил Валерии «стихотворение символиста»: «Потому что вы, Лера, - символист!».

Выставка «Следы и отлоголоски» эстампов Валерии Полоротовой будет работать в читальном зале библиотеки на Конной до 22 мая.