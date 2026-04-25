Собрать карту Псковской области и сделать куклу-оберег можно на «Библионочи»

«Библионочь» проходит в Псковской областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова 25 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках мероприятия гости могут пройти квест из восьми станций: «Книжная прачечная», «Один за всех, и все за мем», «Псковский край в картах», «Книжный поиск», «Кухни народов России», «Русский народный костюм», «Искусство объединяет», «Аз да буки».

 

Проходя испытания, гостям библиотеки необходимо придумать мем про библиотеку, найти книгу, собрать карту Псковской области, сделать куклу-оберег в народном костюме, помыть страницы из книги, пройти викторину.

 

После успешного прохождения участник получает фишку, благодаря которой он может получить картину и создать свой коллаж, написав на нем любую цитату пером.

Напомним, Псковская областная библиотека имени Валентина Курбатова проводит «Библионочь-2026» сегодня, 25 апреля с 18:00 до 23:00.

Реклама на ПЛН

