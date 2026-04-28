Праздничный май в «Михайловском»: деревенские гуляния, арт-экскурсии и новые выставки

Провести праздничные и выходные майские дни в Святогорье предлагает псковичам и гостям региона Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Фольклорную программу «Святый Ягорий» начнут проводить на мельничном подворье в «Михайловском» уже 1 мая.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, большую афишу открывает интерактивная фольклорная программа, приуроченная к празднованию «Егория вешнего» — дня, когда Русская православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых своих святых: великомученика Георгия Победоносца. Крестьянский «Егорий» (в Святогорье — Ягорий) к тому же ещё и «пастуший праздник» — день первого выгона скота на открытые пастбища. Фольклорную программу начинают «играть» в музейном комплексе в деревне Бугрово уже 1 мая.

Запланированы на майские выходные и арт-экскурсии любимца интеллектуальной публики, петербургского актёра, мастера художественного слова Михаила Драгунова. В этот раз в парке «Михайловского» можно будет попасть на две его поэтические программы: «Весна, весна, пора любви» и «Бессмертной славы мужество достойно».

Меломанам будут особенно рады на вечере вокальной музыки в Тригорском. Концерт «Лети, лети, лети, златая Русь!» состоится 2 мая.

К майским праздникам и выходным музей подготовил новые выставки. Первая из них посвящена читательским интересам Алексея Вульфа — тригорского соседа и приятеля ссыльного Пушкина — и продолжает очень интересный и значимый для музея проект «Круг чтения обитателей Тригорского». Вторая — «Село Языково в изобразительном искусстве и фотографиях», подготовленная по материалам из Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова.

Кроме того, в эти майские дни жители и гости региона смогут посетить музейные мастер-классы, среди которых занятие «Письма, опалённые войной» (создание «фронтового» письма-треугольника), пройти новый квест «На неведомых дорожках» по парку усадьбы «Михайловское», стать участниками исторической реконструкции Дня Победы 1945 года в Пушкиногорье «Май 1945 года».

Ждут всех и на экскурсиях — как основных, так и дополнительных, тематических. Билеты на многие из них посетители в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить с помощью «Пушкинской карты».

С полной программой событий, запланированных на майские праздничные и выходные дни в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», — с указанием времени их проведения, возрастными рекомендациями и другими полезными подробностями — уже сейчас можно познакомиться на официальном сайте музея.