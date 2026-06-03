Псковский ансамбль «Уграда» борется за 2 млн рублей на всероссийском конкурсе

Фольклорный ансамбль «Уграда» под руководством Галины Березиной представляет Псковскую область на зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщило министерство культуры Псковской области в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: министерство культуры Псковской области / Max

Это единственный конкурс в России для любительских коллективов, победители которого получают грантовую поддержку в размере двух миллионов рублей и право выступить на гала-концерте в Москве. Участники будут соревноваться в номинации «Традиции».

«Желаем нашему коллективу достойно пройти все конкурсные испытания!» — комментируют в министерстве.