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Ученикам школы №28 в псковской библиотеке рассказали об озере Байкал

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Сотрудники псковской Библиотеки – Центра детского чтения на улице Розы Люксембург организовали для ребят из летнего лагеря школы №28 виртуальное путешествие на Байкал и познакомили их с бурятскими и эвенскими легендами об этом озере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Школьники узнали, почему озеро Байкал называют чудом природы, и какие удивительные животные-эндемики живут в этом пресноводном «сибирском море» и на его берегах, в том числе уникальная байкальская нерпа и прозрачная рыбка голомянка, через которую можно читать газету, и которая, если её оставить на солнце, способна растаять.

Библиотекари также рассказали детям, какие народы населяют берега Байкала и почему они относятся к этому озеру с уважением, как к одушевлённому существу. Как их легенды объясняют происхождение этого огромного пресного водоёма, чем примечателен остров Ольхон и зачем местные жители вешают там на ритуальные столбы разноцветные ленточки.

После этого желающие смогли попробовать себя в роли богатырей Ольхона и Байкала, которые в древнем бурятском сказании соперничали из-за девушки. В сказке победил Байкал и в жизни тоже, тем более, что никто из детей не хотел болеть за Ольхона.

Из легенды про дочку Байкала красавицу Ангару дети узнали, почему она захотела сбежать от своего строгого отца к прекрасному Енисею и что случилось с её волшебными бусами, которые рассыпались по берегам озера. Школьники попробовали заново собрать рассыпанные Ангарой бусы и одновременно разгадывали загадки про животных озера Байкал.

Детям, кроме того, рассказали про 23 разновидности байкальских ветров и как ветры Култук и Баргузин, озорничая, гоняли по озеру омулёвую бочку. После чего они сами попробовали изобразить эти два ветра и удержать в воздухе подушечку из ваты, дуя на неё из трубочки.

Завершая это виртуальное путешествие, ребята из школьного лагеря узнали, какие в Библиотеке – Центре детского чтения есть книжки про Байкал и что со сказаниями об этом озере можно познакомиться в сборнике Василия Стародумова «Хозяин Ольхона».

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