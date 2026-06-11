Псковичи могут посетить выставку «Ботанический сад Алисы» до 20 июня

Псковичи могут посетить выставку иллюстраций «Ботанический сад Алисы» художницы Елизаветы Григорьевой в библиотеке имени Вениамина Каверина до 20 июня, сообщили в библиотеке.
Афиша и фотографии: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени Вениамина Каверина
Автор выставки — молодая художница из Санкт-Петербурга, участник ассоциации художников ботанического искусства (SABA / АХБИ) и профильных выставочных проектов.
На выставке представлены десятки работ, посвященных миру флоры. Тюльпаны, ирисы, розы, декоративные растения и садовые композиции.
Выставка будет интересна не только любителям живописи, но и всем, кто увлекается садоводством, флористикой, естественными науками или просто ценит красоту окружающего мира.