Псковичи могут посетить выставку «Ботанический сад Алисы» до 20 июня

Псковичи могут посетить выставку иллюстраций «Ботанический сад Алисы» художницы Елизаветы Григорьевой в библиотеке имени Вениамина Каверина до 20 июня, сообщили в библиотеке.

Афиша и фотографии: Псковская областная библиотека для детей и юношества имени Вениамина Каверина

Автор выставки — молодая художница из Санкт-Петербурга, участник ассоциации художников ботанического искусства (SABA / АХБИ) и профильных выставочных проектов.

«В своих работах Елизавета Григорьева соединяет научную точность ботанической иллюстрации с легкостью акварельной живописи, позволяя по-новому взглянуть на привычные цветы и растения», — отмечают в библиотеке.

На выставке представлены десятки работ, посвященных миру флоры. Тюльпаны, ирисы, розы, декоративные растения и садовые композиции.

«Работы выполнены с поразительным вниманием к деталям. Каждая иллюстрация словно приглашает остановиться и рассмотреть красоту природы, которую мы часто не замечаем в повседневной суете. Особую атмосферу экспозиции создает само пространство библиотеки: зал, наполненный естественным светом и живыми растениями, превращается в настоящий ботанический уголок, где искусство и природа гармонично дополняют друг друга», — комментируют в библиотеке.



Выставка будет интересна не только любителям живописи, но и всем, кто увлекается садоводством, флористикой, естественными науками или просто ценит красоту окружающего мира.