В Пскове откроется выставка «Ботанический сад Алисы»

В Международный день ботанического искусства, 17 мая, в библиотеке имени Каверина откроется выставка Елизаветы Григорьевой «Ботанический сад Алисы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Елизавета занимается ботанической иллюстрацией уже больше двух лет. В 2026 году автора приняли в Ассоциацию художников ботанического искусства (АХБИ).

На выставке представлены около тридцати работ. Каждый рисунок отличается филигранностью исполнения и вниманием к мельчайшим деталям растительного мира. Все работы выполнены на хлопковой бумаге профессиональной акварелью с повышенной светостойкостью и насыщенностью.

«Акварели Елизаветы отмечены тонким вкусом и глубоким пониманием автором природы. Уникальные образы растений, подчеркнутая красота и индивидуальность каждого вида, точность линий и чарующая атмосфера легкости и воздушности: цветы и травы автора влюбляют в себя с первого взгляда», - рассказали в центре.

Выставка будет работать до середины июня, а торжественное открытие состоится 19 мая в 17:00. Вход свободный.

Адрес: Октябрьский проспект, 7А. 

