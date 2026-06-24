Юные театралы из разных городов РФ побывали на программах Пушкинского заповедника в Пскове

Юные артисты — участники Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России-2026», который в эти дни проходит в Пскове, — стали участниками программы «Я к Вам пишу…», разработанной в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель представительства музея-заповедника в Пскове Владислав Семёнов, на музейном занятии в гостеприимной городской усадьбе Беклешова (ул. Георгиевская, 4) побывали молодые люди из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Липецка, Пскова и других городов нашей страны. Они узнали много нового для себя о чернилах, бумаге и прочих письменных принадлежностях, которыми пользовались Пушкин и его современники, а потом сами попробовали писать настоящими гусиными перьями.

Владислав Семёнов также добавил, что два дня назад, 22 июня, участники этого же конкурса посетили камерный литературный спектакль «“Подай костыль, Григорий!“, или Какое счастье, что у нас был Пушкин!» из проекта «Ожившие страницы книг». Напомним, что этот проект — совместное детище Пушкинского заповедника и актрисы «Петербург-концерта», мастера художественного слова Анны Яковлевой.