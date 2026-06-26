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Пушкинский заповедник приглашает на «банные посиделки»

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает псковичам и гостям региона устроить себе «банную субботу». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, уже завтра, 27 июня, в мемориальной усадьбе «Тригорское» проведут первый в нынешнем году сеанс интерактивной программы «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…».


Сергей Репин. Банька в Тригорском (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, название программы взято из автобиографических записок Пушкина. Так поэт в ноябре 1824 года вспоминал своё первое возвращение в родовое Михайловское по окончании Лицея: «…я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике…»

За полтора часа участников образовательного музейного интерактива познакомят с народными представлениями о бане и её мифологических обитателях. Также они узнают о полезных свойствах лекарственных растений, подтверждённых современной наукой, и изготовят своими руками ароматное саше с душистыми святогорскими травами. Завершится встреча беседой за чашкой настоящего травяного чая.

Такие «банные посиделки» устраивают в Пушкинском заповеднике достаточно редко. Этим летом, например, программа запланирована только трижды: 27 июня, 25 июля и 15 августа. Начинать программу всякий раз будут в 11.30, а местом её проведения, как нетрудно догадаться, станет усадебная банька. Известно, что в XIX столетии бревенчатый, крытый соломой флигель в имении приятелей и соседей ссыльного Пушкина — Осиповых и Вульфов служил его хозяевам не только как мыльня: в «жилой» половине часто оставляли на ночлег гостей. Бывали здесь и Александр Пушкин, и Николай Языков. 

В музее особо отметили, что небольшая тригорская банька одновременно может вместить не более двадцати человек, поэтому о своём желании стать участником программы гостям рекомендуют сообщать заранее. Это можно сделать по телефонам службы музейной, экскурсионной и методической работы в дни и часы работы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

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