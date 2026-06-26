 
Культура

Инфернальную галерею могут «подсмотреть» псковичи в Доме Сафьянщикова

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Инфернальная галерея «Купеческий пандемониум» действует в Доме Сафьянщикова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил художник, архитектор и кузнец Тимофей Силич.

«Силами учеников школы кузнецов очистили от строительного мусора помещение. И сейчас там организована инфернальная галерея "Купеческой пандемониум". Работает круглосуточно, ее можно не посмотреть, а подсмотреть – там есть окошко. Пускать людей туда опасно. Там демоны образца XIX века могут разволноваться. Но подсмотреть можно в любое время суток. Там всполохами из преисподней освещается», – описал Тимофей Силич.

Также псковичи могут посетить выставку «Каменные своды». По словам художника, она вызывает большой интерес у жителей и гостей областного центра.

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