Инфернальную галерею могут «подсмотреть» псковичи в Доме Сафьянщикова

Инфернальная галерея «Купеческий пандемониум» действует в Доме Сафьянщикова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил художник, архитектор и кузнец Тимофей Силич.

«Силами учеников школы кузнецов очистили от строительного мусора помещение. И сейчас там организована инфернальная галерея "Купеческой пандемониум". Работает круглосуточно, ее можно не посмотреть, а подсмотреть – там есть окошко. Пускать людей туда опасно. Там демоны образца XIX века могут разволноваться. Но подсмотреть можно в любое время суток. Там всполохами из преисподней освещается», – описал Тимофей Силич.

Также псковичи могут посетить выставку «Каменные своды». По словам художника, она вызывает большой интерес у жителей и гостей областного центра.