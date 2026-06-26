«Своими силами»: художники рассказали, в чем цель объединения «Псков-Арт»

Одна из центральный идей объединения художников «Псков-Арт» - сохранение здания дома Сафьянщикова. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщили художники объединения Тимофей Силич и Олег Матюхин.

«Дело в том, что одной из центральных целей движения "Псков-Арт" является сохранение самого здания дома Сафьянщикова. Если бы не участники движения, здание могло бы уже давно прийти в негодность. Могу привести пример. Соседнее здание по адресу: Леона Поземского, 38, так называемый "Дом Светланова", который развалился буквально на глазах жителей города в 90-е годы», – сообщил Олег Матюхин.

Гость студии добавил, что объединение своими силами поддерживает сохранность здания.

«Надо сказать, что мы делаем косметический ремонт периодически внутри. Где выставочный зал, в мастерских тоже проведен. Денег, к сожалению, на восстановление здания с научной точки зрения, с привлечением квалифицированных специалистов, у нас пока что нет», – добавил Олег Матюхин.

Тимофей Силич добавил, что своими силами отремонтировал кирпичную кладку и подвал.

«Я скажу про грустную сторону здания. Там находится школа кузнецов в подвальном помещении и выставка "Каменные своды". Я поставил леса и своими силами, чтобы хотя бы кирпичи не выпадали, починил. Оно пока еще не имеет вида окончательно законченного ремонта, но стоит крепко. Раньше было грустно. Потом сделал гидроизоляцию дома. В подвале просто река по диагонали текла. Два КамАЗа глины под дом было завезено и закопано, и река пересохла», – заключил Тимофей Силич.

Дом Сафьянщикова (Советская набережная, д. 9) — исторический памятник архитектуры в Пскове, расположенный на Запсковье рядом с Варлаамовской башней. Здание служит творческой мастерской псковских художников и открыто для посещения.