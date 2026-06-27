Ансамбль «Будимир» выступил на территории Псковского Кремля

Музыкальное выступление фольклорного ансамбля «Будимир» прошло на территории Кремля на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Псковский фольклорный ансамбль существует с 2009 года. В репертуаре присутствуют и хороводовые, и казачьи, и многие другие виды песнопений.

«Мы тоже занимаемся реконструкцией, но только музыкальной», - отметил один из солистов ансамбля.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.