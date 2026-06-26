 
Культура

Местные и иногородние реконструкторы примут участие в фестивале «Довмонт Псковский»

0

Местные и иногородние клубы реконструкторов примут участие в фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Изображения предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

Клубы реконструкторов будут создавать незабываемое зрелище на фестивале. Богатырей ждут не только эффектные постановки, но и суровые турниры, где победит сильнейший.

Также на фестивале «Довмонт Псковский» проведут спортивные турниры.

Смотрите также

Спортивные турниры проведут на фестивале «Довмонт Псковский»

0

В год юбилея Псковского музея-заповедника — вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу. Начало планируется 27 июня в 11:00. 

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 


Телефон для справок: +78112331065.

Мастер-классы по росписи щитов и кузнечному делу пройдут на фестивале «Довмонт Псковский».

Смотрите также

Мастер-классы по росписи щитов и кузнечному делу пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»

0

Шоу театра боевой хореографии ждет гостей фестиваля исторической реконструкции.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

«Довмонт Псковский» - 2026

Гости фестиваля «Довмонт Псковский» смогут выиграть статуэтку князя

Местные и иногородние реконструкторы примут участие в фестивале «Довмонт Псковский»

Мастер-классы по росписи щитов и кузнечному делу пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026