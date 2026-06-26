Местные и иногородние реконструкторы примут участие в фестивале «Довмонт Псковский»

Местные и иногородние клубы реконструкторов примут участие в фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Изображения предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

Клубы реконструкторов будут создавать незабываемое зрелище на фестивале. Богатырей ждут не только эффектные постановки, но и суровые турниры, где победит сильнейший.

Также на фестивале «Довмонт Псковский» проведут спортивные турниры.

В год юбилея Псковского музея-заповедника — вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу. Начало планируется 27 июня в 11:00.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Телефон для справок: +78112331065.

Мастер-классы по росписи щитов и кузнечному делу пройдут на фестивале «Довмонт Псковский».



Шоу театра боевой хореографии ждет гостей фестиваля исторической реконструкции.