Местные и иногородние реконструкторы примут участие в фестивале «Довмонт Псковский»

Местные и иногородние клубы реконструкторов примут участие в фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.
Изображения предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника
Клубы реконструкторов будут создавать незабываемое зрелище на фестивале. Богатырей ждут не только эффектные постановки, но и суровые турниры, где победит сильнейший.
Также на фестивале «Довмонт Псковский» проведут спортивные турниры.
В год юбилея Псковского музея-заповедника — вход на фестиваль свободный. Вход на территорию Псковского кремля согласно действующему прайсу. Начало планируется 27 июня в 11:00.
Фестиваль пройдет в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Телефон для справок: +78112331065.
Мастер-классы по росписи щитов и кузнечному делу пройдут на фестивале «Довмонт Псковский».
Шоу театра боевой хореографии ждет гостей фестиваля исторической реконструкции.