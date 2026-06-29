Свыше 6 тысяч гостей посетили фестиваль «Довмонт Псковский-2026»

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» прошел 27 июня в сердце древнего Пскова, Кремле. В год 150-летия Псковского музея-заповедника и 760-летия вокняжения в Пскове святого благоверного Довмонта-Тимофея вход на фестиваль был свободным для всех. Такое решение значительно приумножило масштаб события – свыше 6 тысяч людей стали участниками события, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Снова в Псковском кремле прошел фестиваль «Довмонт Псковский». Реконструкторы, исторические костюмы, прекрасные бои, сам князь Довмонт на коне, запах костра, необыкновенные вещи на ярмарке – все это делает 27 июня памятным. Очень надеемся, что эта прекрасная традиция продолжится, и мы будем собираться с друзьями и близкими на прекрасном фестивале», – поделилась впечатлениями генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В этом году для посетителей устроили самый широкий выбор развлечений на фестивале: бои реконструкторов, свыше 15 мастер-классов и интерактивных площадок, турниры для участников всех возрастов, познавательный лекторий и даже средневековый фокусник.

Главное зрелище события – показательные бои реконструкторов и боевые турниры. В финале события реконструкторы схлестнулись в напряженной борьбе за главный трофей – хрустальный меч князя Довмонта. В этот раз награда покинула Псков – победителем стал Никита Васильев из новгородского клуба «Рать».

Аутентичной музыкой фестиваль украсила фолк-рок-группа «Вольный ветер» с авторскими композициями и уникальный аранжировками русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В конце события выступил фольклорный ансамбль «Будимир», музыканты которого используют редкие инструменты: гусли крыловидные, смык-гудок, колесную лиру и другие.

Для детей и их верных помощников – родителей – работала творческая мастерская «Веха», где можно было стать богатырем, лучником и всадником и сразиться в настоящем рыцарском турнире на деревянном коне.

Свои захватывающие шоу показали средневековый фокусник Евгений Шор и театр боевой хореографии «Братство мечей», а студия исторического танца «Гельвеция» научила двигаться в стиле Средневековья.

В образовательном блоке прошли исторические лекции, показ документального фильма и встречи с культурными деятелями, для которых личность князя Довмонта стала источником вдохновения. Среди спикеров выступили сотрудники псковского музея, скульптор Андрей Мартьянов и писатель Тимофей Рахманин.

Для самых внимательных на фестивале прошел квест по поиску миниатюрных статуэток Довмонта по мотивам памятника, установленного в городе. Трое победителей получили статуэтки себе в коллекцию.

В преддверии фестиваля в Приказной палате Псковского кремля открылась выставка «Князь Довмонт», где представили меч и ножны князя Довмонта и другие предметы, связанные с князем.

Псковский музей благодарит всех гостей фестиваля, клубы реконструкторов и партнеров фестиваля. «Мы вместе сделали этот день запоминающимся!» - добавили в музее.

Фестиваль прошел в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.