Псковский музей приглашает пенсионеров на экскурсии по льготной цене 1 июля

В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионеры могут посещать сборные экскурсии Псковского музея-заповедника по сниженным ценам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот день посетителей ждет программа на нескольких музейных объектах:

Главное здание музея (улица Некрасова, 7):

11:30 — сборная экскурсия по Картинной галерее;

14:00 — сборная экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин»;

12:00 и 16:00 — сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат.

Запись на все мероприятия в главном здании по телефону: +7 (8112) 33-16-03. Место встречи — фойе.

Информационный центр музея (улица Кремль, 4):

12:00 и 16:00 — сборная экскурсия «Псковский Кремль с посещением Троицкого собора». Запись по телефону: +7 (8112) 33-10-65.

Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2):

12:00 — сборная экскурсия по выставке «Листая земли, страны и века. Мир природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях (XVII–XX веков)». Запись по телефону: +7 (8112) 29-22-59.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2):

14:00 — сборная экскурсия по собору. Запись по телефону: +7 (8112) 33-15-35.

В первую среду месяца пенсионерам и учащимся (студентам) по предъявлению соответствующих документов доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.