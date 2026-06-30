Псковский музей приглашает пенсионеров на экскурсии по льготной цене 1 июля

В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионеры могут посещать сборные экскурсии Псковского музея-заповедника по сниженным ценам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
В этот день посетителей ждет программа на нескольких музейных объектах:
Главное здание музея (улица Некрасова, 7):
- 11:30 — сборная экскурсия по Картинной галерее;
- 14:00 — сборная экскурсия по выставке «Совсем не тот Плюшкин»;
- 12:00 и 16:00 — сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат.
Запись на все мероприятия в главном здании по телефону: +7 (8112) 33-16-03. Место встречи — фойе.
Информационный центр музея (улица Кремль, 4):
- 12:00 и 16:00 — сборная экскурсия «Псковский Кремль с посещением Троицкого собора». Запись по телефону: +7 (8112) 33-10-65.
Двор Постникова (улица О. Кошевого, 2):
- 12:00 — сборная экскурсия по выставке «Листая земли, страны и века. Мир природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях (XVII–XX веков)». Запись по телефону: +7 (8112) 29-22-59.
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2):
- 14:00 — сборная экскурсия по собору. Запись по телефону: +7 (8112) 33-15-35.
В первую среду месяца пенсионерам и учащимся (студентам) по предъявлению соответствующих документов доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.