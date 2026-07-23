 
Культура

«Беседка»: VII Международный кинофестиваль «Западные ворота»

0

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится в Пскове с 23 по 26 июля.

Ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко и гость студии, председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Герман-младший обсудят, в чем заключается главная миссия кинофестивалей, и в частности «Западных ворот». Какую пользу фестиваль приносит не только кинематографистам, но и самому Пскову? Сможет ли отечественный кинематограф импортозаместить Голливуд? Можно ли снимать кино с серьезным высказыванием и при этом рассчитывать на широкий прокат?

Об этом и не только — сегодня в 12:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026