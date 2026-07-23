Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится в Пскове с 23 по 26 июля.

Ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко и гость студии, председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Герман-младший обсудят, в чем заключается главная миссия кинофестивалей, и в частности «Западных ворот». Какую пользу фестиваль приносит не только кинематографистам, но и самому Пскову? Сможет ли отечественный кинематограф импортозаместить Голливуд? Можно ли снимать кино с серьезным высказыванием и при этом рассчитывать на широкий прокат?

Об этом и не только — сегодня в 12:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.