Ради этого стоило ехать в «Михайловское»: в музее рассказали о «зрительской географии» на спектаклях «Пушкинской школы»

В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» рассказали о некоторых итогах гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением Владимира Рецептера — народного артиста России, лауреата Госпремии РФ и, среди многих прочих наград и званий, обладателя медали «За заслуги перед Псковской областью».

По окончании закрывающего гастроли спектакля «Три сестры». Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает музейная служба информации, на спектаклях и на других выступлениях столичной труппы, а также на открытии выставки театральных костюмов, побывали учащиеся школ и колледжей из многих муниципалитетов Псковской области. Безусловными лидерами в работе по приобщению своих воспитанников к театральному искусству стали Новоржевская средняя школа и Пушкиногорская специальная санаторная школа-интернат — их воспитанники приходили и приезжали на все спектакли «Пушкинской школы».

Поездку на несколько театральных вечеров для своих воспитанников сумели организовать Центр образования Опочецкого района, Ашевская школа Себежского муниципального округа, псковская Инженерно-лингвистическая гимназия № 27, Псковский технический лицей. Причём школьники из нескольких классов ПТЛ приезжали в «Михайловское» не только на гоголевского «Ревизора», которого «проходят» на уроках литературы, но и на мелодраму А.Н. Островского «Без вины виноватые», которая не входит в обязательный минимум основной образовательной программы по литературе. В музее добавили, что на этом «внеурочном» спектакле были и учащиеся Опочецкого педколледжа, и школьники из Пушкинских Гор и Новоржева, а также ученики Опочецкой школы № 4, Островской школы № 7 и псковского Многопрофильного Лицея № 4.

Особую признательность в Пушкинском заповеднике выразили тем, кто сумел совместить поездку на спектакль с экскурсией в один из мемориальных музеев-усадеб. К примеру, до того как посмотреть «Сказку о Салтане и Гвидоне», школьники из Порховского муниципального округа — из города Порхова и деревни Полоное — побывали в музейном комплексе в деревне Бугрово, а опочецкие гимназисты — в усадьбе «Михайловское». А воспитанники псковского Лицея экономики и основ предпринимательства перед спектаклем «Барышня-крестьянка» познакомились с мемориальной усадьбой Ганнибалов «Петровское».

Важно, что в некоторых учебных заведений сочли нужным, чтобы в театр смогли приехать не только дети, но и преподаватели. Так, к примеру, спектакль «Три сестры» посетили организованные группы педагогов из Острова и из Ашевской школы (Себежский муниципальный округ).

В «Михайловском» добавили, что на выступлениях театра «Пушкинская школа» в заповеднике были не только зрители из большинства муниципалитетов Псковской области, но и из других регионов страны. При этом показателен отзыв, который оставила на музейной странице в социальной сети жительница северной столицы Юлия Лаврушина: «Спасибо! В Пушкинских Горах спектакли идут с каким-то особым настроем, и ради этого стоило приехать из Петербурга».

Напомним, что всего на больших гастролях-2026 в «Михайловском» побывало 3 724 человека.