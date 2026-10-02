От Бабы-Яги до Медеи — на встрече со зрителями в «Михайловском» актёры петербургского театра поделились своими планами и мечтами

В необычном для пушкиногорских театралов формате вчера, 1 октября, в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» прошла встреча артистов театра «Пушкинская школа» со зрителями, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Впервые зрители и актёрская труппа почти в полном её составе сидели буквально лицом к лицу и разговаривали — свободно. Молодые театралы (а на встречу специально пришли и приехали, в частности, студенты Псковского областного колледжа искусств, в том числе и те, кто приступил к изучению основ театрального творчества, а ещё ученики пушкиногорской школы имени Александра Пушкина, Ашевской средней школы из Себежского округа, etc.) задавали актёрам самые разные, часто неожиданные вопросы. Так, разговор шёл, например, о том, каково исполнять «роль на сопротивление», то есть жить на сцене в ситуации, когда твой персонаж — злодей и ты, по-человечески совсем не считаешь его мысли и поступки приемлемыми для себя лично. Артисты рассказывали о том, как они ощущают связь с залом и почему некие эмпирические, эмоциональные «посылы» от зрителя — по определению бессловесного во время спектакля — чаще всего оказываются важнее многих и многих вербальных контактов. Объясняли, почему на самом деле им не надоедают одни и те же роли и тексты. Рассказывали, часто ли приходится «включать актёра» в повседневной жизни. Интересно было услышать и о том, какие роли каждый из актёров «Пушкинской школы» называет самыми любимыми (с важной оговоркой: «на сегодняшний день!») и какие мечтает сыграть (у актрис — от Бабы-яги до Медеи, у актёров — до Онегина, Казановы и Понтия Пилата…).

Узнали зрители и об одной из запланированных на ближайшее время работ «Пушкинской школы»: по итогам режиссёрской лаборатории «Внеклассное чтение», которой театр завершил сезон этим летом, к постановке был выбран спектакль по роману И.А. Гончарова «Обломов». Его премьера запланирована на 2027 год и, вероятнее всего, петербургские актёры привезут премьеру и в «Михайловское» — уже в рамках своих следующих гастролей.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что гастрольную программу нынешнего года сегодня, 2 октября, завершает спектакль по пьесе А.П. Чехова «Три сестры». По информации на 11.00 все билеты на него уже проданы.