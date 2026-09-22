Шкуру ярмарочного медведя можно увидеть на выставке в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское», в рамках традиционных больших гастролей петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, сегодня, 22 сентября, открыли выставку театральных костюмов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на этот раз, в Год языков народов России, в экспозицию вошли костюмы к спектаклю «Цыганы» по последней южной романтической поэме Пушкина.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В центре экспозиции – облачения, которые помогали актёрам создать удивительно выразительные образы Земфиры и Алеко. В этих ролях благодарная пушкиногорская публика хорошо помнит Екатерину Вишневскую и Владислава Лаппо. Есть на выставке и костюм старого цыгана-рассказчика Липранди, в роли которого был колоритно-убедителен один из первых учеников Владимира Рецептера Григорий Печкысев. А ещё «шкура ярмарочного медведя» в жилетке и при кожаном наморднике – в них не раз оказывался фактурный, огромный Владислав Пулин.

«Этого спектакля сейчас нет в нашем репертуаре, но мы сохранили костюмы к нему, потому что они чрезвычайно интересны, – говорит заместитель художественного руководителя «Пушкинской школы» Ирина Рецептер. – Посмотрите, как тщательно в них проработаны все детали, какие ткани! Жаль, что мы не смогли представить ещё и украшения, которые были на наших “цыганках“. Все эти браслеты и серьги необычайно оживляли действие, подчёркивая пластику актрис при каждом их движении».

В «Михайловском» добавили, что цыган в Святогорье очень много и живут они тут оседло издавна, практически со времён Пушкина.

Напомним, что гастроли театра «Пушкинская школа» продлятся в «Михайловском» до 2 октября включительно. В афишу вошло 11 названий, среди которых две премьеры.