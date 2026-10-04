«Пушкинская школа» собрала в «Михайловском» более 3,7 тысячи зрителей

Государственный Пушкинский заповедник сообщает первую статистическую информацию по итогам музейных гастролей санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением Владимира Рецептера — народного артиста России, лауреата Госпремии РФ и, среди многих прочих наград и званий, обладателя медали «За заслуги перед Псковской областью».



Сцена из спектакля «Три сестры» — лидера зрительского интереса в нынешнем году. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

По этой информации, на 11 спектаклях и на других выступлениях столичной труппы, а также на открытии выставки, которую «Пушкинская школа» развернула в Научно-культурном центре музея в дни своего пребывания в Святогорье, побывало 3 724 человека, что почти в полтора раза превышает прошлогодние показатели.

Безусловным лидером в этом ряду стал премьерный спектакль «Три сестры», собравший полный зал. За ним следуют «Ревизор» по комедии Н.В. Гоголя (429 зрителей), пушкинская «Барышня-крестьянка» (355), «Без вины виноватые» по пьесе А.Н. Островского (352), «Медный всадник» по одноимённой поэме Пушкина и его «Рославлев» (308).

В музее рассказали, что на большинстве показов преобладающей или достаточно значительной частью публики были школьники и студенты. Больше всего билетов по «Пушкинской карте» при этом было куплено на спектакль «Без вины виноватые» (139 билетов). В Пушкинском Заповеднике особо отметили, что пьеса Островского не входит в обязательный минимум основной образовательной программы по литературе для средней школы, однако в некоторых рабочих программах для 10–11 классов она рекомендована для изучения, чтения и комментирования как одно из произведений по выбору учителя или учащихся. На второй позиции в списке спектаклей, которые в этом году юные театралы посетили за госсчёт — комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» (106 билетов по «Пушкинской карте»).

В музее напомнили, что в нынешнем году традиционные выступления театра Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» были организованы в 13-й раз. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён почти треть столетия назад — в феврале 1994 года.