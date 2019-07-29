ЖКХ

Сергей Грахов о капремонте: Жильцам проще работать со спецсчетом

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов отметил в отношении капремонта, что собственникам проще работать со спецсчетом, а не через Фонд капитального ремонта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом председатель комитета сообщил 1 август на встрече с журналистами.

«Смысл работы фонда - в том, чтобы люди аккумулировали деньги, направленные на ремонт многоквартирных домов, на счете. Чтобы не собирать средства в спешке, если они понадобятся. Но сейчас наступает время, когда люди сами готовы заниматься таким аккумулированием: готовы переходить на спецсчета, - отметил Сергей Грахов. - Те, кто перешли на спецсчет - сами распоряжаются своими средствами. То есть их не включают в какое-либо краткосрочное или долгосрочное планирование. Если есть проблема с жильем - собственники сами выбирают организацию, которая будет проводить работы, без всякого конкурса. Затем - сами принимают эту работу. И это абсолютно правильный подход к своему жилью!».

Также председатель комитета добавил, что переход на спецсчет снижает вероятность возникновения недовольства жильцов тем, как прошел ремонт.

«Нередко жильцы, участвующие в приемке, недовольны работами подрядных организаций от Фонда капитального ремонта. Хотя с технической точки зрения подрядная организация сделала все нормально, и фонд не может ничего предъявить. А жильцам же просто не нравится, что батареи не розовые или трубы не красные - и идут жалобы в фонд, в комитеты, в суды. Поэтому напрямую работать с организацией - через спецсчет - собственникам проще», - подчеркнул Сергей Грахов.

Кроме того, председатель комитета уверил, что если жильцы активно будут переходить на спецсчета - смысл в существовании Фонда капитального ремонта не исчезнет: «Всегда останутся люди, которые не захотят определять себе организацию, делать проекты, а предпочтут, чтобы этим занялись специалисты».

По данным Сергея Грахова, сейчас в Псковской области 584 многоквартирных дома из 4710 уже перешли на спецсчет, причем в 84 из тех, кто перешли, - средства сосредоточены в руках жильцов. У остальных же, у кого - спецсчет, - деньгами распоряжается владелец фонда.