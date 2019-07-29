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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области рассказал о способе экономить на электричестве

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал, как жители Псковской области законно могут сэкономить на электропотреблении. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Сергей Грахов сообщил 1 августа, что повысить энергоэффективность домов можно с помощью специальной программы Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Мы работаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Этот фонд разработал программу по энергоэффективности многоквартирных домов. Люди, которые собирают деньги на спецсчете, могут участвовать в этой программе, - отметил Сергей Грахов. - Суть ее в том, что собственники тратят свои деньги на мероприятия по энергоэффективности: устанавливают тепловые пункты, меняют лампы на энергосберегающие, счетчики, окна - утепляют дом. После - показывают эффективность этого дома, а фонд, в свою очередь, компенсирует жильцам дома до 5 миллионов рублей, не более 80 % от стоимости проведенных работ».

Кроме того, председатель комитета сразу же предложил один из вариантов, благодаря которому жители смогут быстрее преступить к таким работам и не платить большую сумму.

«Чтобы люди не платили большие деньги, можно взять банковский кредит и провести работы в течение следующего года. Потом - забрать 5 миллионов компенсации и погасить кредит. Так, за несущественные деньги можно снизить стоимость отопления, электроосвещения», - подметил Сергей Грахов.

Помимо этого, председатель подчеркнул, что, к сожалению, многие собственники категорически против того, чтобы использовать такой механизм, «из-за недоверия, или незнания, или лени».

«Надо уже понять, что сами жильцы - и есть хозяева своих домов. И никто, кроме самих собственников, не должен следить за домами. Институт права собственности наделяет не только правами, но и обязанностями по содержанию имущества. И, когда будет это понимание, мы улучшим ситуацию в сфере ЖКХ», - заключил Сергей Грахов.