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Директор псковского мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» рассказал о сложностях работы с органикой

Директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук рассказал о сложностях, которые возникают при обработке мусора, содержащего продукты питания. О том, как мешает органика, Андрей Папчук поделился 12 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Если мусор содержит органику - это все усложняет, - отметил Андрей Папчук. - Из массы смешанных отходов, попавших в мусоровоз, пригодными для использования остаются в основном пластиковые изделия: например, бутылка или канистры. А все остальное: бумагу, пленку - экономически не выгодно отмывать от жиров и всего остального».

Директор завода также добавил, что на предприятии работает специальный сепаратор, который отделяет от общего потока органическую фракцию: «Если правильно отделить органику, то ее можно использовать для получения энергии. Например, для компостирования».

Кроме того, Андрей Папчук заключил, что отобрать для дальнейшего использования удается около 5 - 8% полимерной тары.