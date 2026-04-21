«Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – достижения, проблемы, перспективы

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы вновь будем говорить про обращение с твердыми коммунальными отходами. «Мусорная» реформа стартовала в стране еще 1 января 2019 года. Одним из ее элементов, как нас уверяли власти, станет создание современных экотехнопарков, которые придут на смену существующим полигонам накопления отходов. Но в Псковском регионе экотехнопарк не построен и по сей день — сроки завершения объекта многократно переносились. В то же время недавно региональные власти разработали программу «По переходу Псковской области на экономику замкнутого цикла на 2026–2030 годы». В ее рамках планируется развитие инфраструктуры для сбора, сортировки и утилизации отходов, а также внедрение современных технологий переработки и повышение уровня экологической культуры населения. В соответствии с программой, к 2030 году в области необходимо создать условия для сортировки 100% твёрдых коммунальных отходов, снизить захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в хозяйственный оборот как вторичное сырьё. Цели амбициозные с учетом того, что завершается уже первый квартал 2026 года.

Реально ли обеспечить к 2030 году 100-процентную сортировку ТКО и вовлечь 25% отходов в хозяйственный оборот как вторсырье? Что необходимо сделать, чтобы добиться этих целей? Как работает региональный оператор – компания «Экогрупп» – в таких условиях? Какие есть проблемы? Как они преодолеваются? Эти и другие вопросы сегодня обсудим с нашим гостем — исполняющим обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым.