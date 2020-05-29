ЖКХ

На газификацию Псковской области в 2020 году направлено 222 млн рублей

В рамках программы развития газоснабжения в 2019 году за счет средств Газпрома выполнены проектные работы для газопровода Новоржева и Пушкинских Гор. В этом году начинается строительство. Еще 3 населенных пункта Новосокольнического района планируется подключить к газу. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего отчета о проделанной работе за 2019 год на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Завершено строительство 2-го этапа межпоселкового газопровода Великие Луки – Кунья и Пыталово – Вышгородок, а также распределительных газопроводов к трем котельным Невеля. Будут выполнены проектные работы по газификации 9 населенных пунктов Невельского и Красногородского районов.

«В этом году для газификации Псковской области Газпром направил 222 млн рублей. В течение всего 2019 года мы аккуратно выполняли обязательства по погашению долга перед "Газпромом". Это дало нам возможность инициировать в Совете Федерации рассмотрение индивидуальной программы газификации Псковской области. Первый этап программы оценивается в 500 млн рублей», - рассказал глава региона.