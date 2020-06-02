Общество

Михаил Ведерников: У нас есть хороший фундамент для преодоления всех вызовов сегодняшнего дня

У нас есть хороший фундамент для преодоления всех вызовов сегодняшнего дня. Такое мнение высказал губернатор региона Михаил Ведерников, комментируя выступление с ежегодным отчетом о деятельности администрации Псковской области за 2019 год на сессии областного Собрания депутатов.

«Мы продолжили выбранный курс развития и сделали еще один уверенный шаг по увеличению доходов областного бюджета.

Хорошо это показывает статистика по годам: по итогам 2017 года доходы в регионе составили 31,2 млрд рублей, в 2018 году – 36,3 млрд, а в 2019 году – уже 41 млрд рублей. Отмечен рост в сфере промышленности (+5%), сельском хозяйстве (+18,7%), сохранена положительная динамика по уровню инвестиций (+0,7%), достигнут рекордный показатель по числу туристов (430 тыс. человек).

Все эти результаты нашли отражение в динамике роста доходов жителей Псковской области (+7,2%) и зарплат (+8,3%). Безусловно, нам еще только предстоит сократить 7%-е отставание от среднероссийского показателя, но у нас есть хороший фундамент для преодоления всех вызовов сегодняшнего дня», - написал Михаил Ведерников в Инстаграм-аккаунте.

Кроме того, он поблагодарил за честное, открытое и конструктивное взаимодействие глав и депутатов ОМСУ, руководителей территориальных органов исполнительной власти и депутатов Псковского областного Собрания депутатов.