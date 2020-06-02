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Общество

Александр Котов дал высокую оценку деятельности администрации Псковской области

02.06.2020 13:20|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов дал высокую оценку деятельности администрации Псковской области. «Абсолютное большинство депутатов готовы вас поддержать, вы можете смело на нас опираться», - сказал он губернатору Михаилу Ведерникову, подводя итоги работы администрации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На взгляд Александра Котова, администрация действует эффективно, это видно на примере взаимной работы. Он поблагодарил губернатора за тесную конструктивную работу с областным Собранием, отметив, что Михаил Ведерников не просто гость на сессии, с фракциями политических партий, с депутатами он встречается не только в зале.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что в отчете есть самое действенное участие областного Собрания как законодательного органа в целом и каждого отдельного депутата, которые работают, чтобы жизнь в регионе изменилась в лучшую сторону. 

Александр Котов обратил внимание, что в отчете губернатора прозвучало очень много примеров, когда меняется ситуация в бюджетной сфере, значительно растет сельское хозяйство, промышленность, строятся новые объекты. Особо отмечена также результативная работа с федеральным правительством, отдельными министерствами и ведомствами.

«Хочу поблагодарить за обстоятельный доклад и конструктивную работу, пожелать успехов и успешной совместной работы с органами исполнительной власти», - резюмировал Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание #губернатор #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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