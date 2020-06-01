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Политика

Об отчете губернатора и двойных стандартах

02.06.2020 17:08|ПсковКомментариев: 3

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил депутатам регионального парламента ежегодный отчет о работе администрации. Пересказывать многостраничный доклад - дело неблагодарное, тем более, желающие могут ознакомиться с текстом или узнать главное из сообщений на сайте Псковской Ленты Новостей. Скажу лишь, что отчет - обширный, подробный, с разбивкой на тематические разделы, как с обозначением направлений развития и достижений, так и с указанием проблемных зон, в которых псковским региональным властям еще работать и работать.

Говорил Михаил Ведерников и о принципиально новых вызовах 2020-го, в том числе о коронавирусной угрозе. Здесь основную задачу он видит в том, чтобы после того, как удастся побороть COVID-19, оперативно устранить последствия и как можно скорее дать людям возможность вернуться к нормальному, привычному образу жизни.

Как мне представляется, важнее сказать о том, как проходило обсуждение отчета губернатора. Тут все обратили внимание, что при ответах на вопросы депутатов Михаил Ведерников держался достаточно уверенно, был корректен, не переходил на личности и не отпускал колкостей вроде «Как говорят у ВАС в Одессе» - напомню, что несколько лет назад так двусмысленно тогдашний губернатор Андрей Турчак потроллил депутата Льва Шлосберга.

Кстати, последний сегодня разразился на сессии гневной филиппикой в адрес губернатора и его команды. А при голосовании по представленному отчету фракция «Яблоко» в составе двух депутатов - Льва Шлосберга и Артура Гайдука - проголосовала против. По сути оппозиционеры высказали свое негативное отношение к деятельности администрации.

Это - позиция, и яблочники в Псковском областном Собрании, безусловно, имеют на нее право.

Однако тут важно отметить другое. Все последнее время господин Шлосберг пытается доказать, что новоржевские и пустошкинские депутаты не имели права выставлять неудовлетворительные оценки местным главам-яблочницам.

То есть получается, что яблочники имеют право на свое мнение и собственную позицию относительно чьей-то работы, а другие депутаты - нет. По-моему, это и есть политика двойных стандартов.

Вообще странно выглядит, когда вроде бы сторонник либеральных ценностей (выступающий за свободу мысли и слова, толерантность, терпимость к иной точке зрения и т.п.) переходит на язык оскорблений, называя оппонентов идиотами, гопниками и пр. Я уж не стану напоминать про известное изречение «Я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право произносить это». Это вообще не про наш случай.

Хочется напомнить и главному псковскому яблочнику, и прочим забывающимся: все мы обладаем одинаковыми правами, а не только представители партии «Яблоко». Все имеем право думать, говорить и делать то, что считаем нужным. Право иметь свое мнение не является чьей-то привилегией.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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