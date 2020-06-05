ЖКХ

Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Порхове

В многоквартирном доме №6 по улице Мебельная в Порхове завершен капитальный ремонт крыши. Работы проведены в рамках мероприятий региональной программы капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капремонта Псковской области.

Специалисты подрядной организации «РУС» разобрали старое кровельное покрытие, выполнили устройство новой плоской кровли из наплавляемых материалов, провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровлю.

В Фонде отметили, что собираемость взносов на капремонт по указанному дому составляет 92,46%. Органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капремонта отдают приоритет тем домам, где отмечена высокая собираемость взносов.

В рамках мероприятий краткосрочного плана региональной программы капремонта на 2020 год в Порхове запланированы капитальные ремонты крыш в многоквартирных домах по адресам: набережная А. Невского, 17; улица Кима, 4; Мебельная, 9; Пушкина, 26; Пушкина, 30; Плеханова, 11; Псковская, 14; в деревне Хилово, ул. Новая, 3. Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме по улице Калачева, 7.