ЖКХ

Решение сэкономить на ремонте обернулось для великолучанки встречей с приставами

В Великих Луках 29-летняя женщина понесла крупные расходы из-за самовольного ремонта системы отопления, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Женщина решила сэкономить на ремонте, но это привело к прорыву трубы и затоплению квартиры снизу. Эксперты установили, что ее вмешательство в систему отопления стало причиной ущерба для соседней квартиры. Сумма, необходимая для ремонта и восстановления бытовой техники, составила около 561 тысячи рублей.

Пострадавшая собственница не получила ни извинений, ни предложений о компенсации, поэтому обратилась в суд.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должницу о необходимости выплатить сумму в установленный срок. Однако женщина не выплатила долг, и приставы взыскали с нее исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности.

Сотрудники ведомства ограничили женщину в праве распоряжаться деньгами на банковских счетах и наложили взыскание на них.

Кроме того, они узнали о планах великолучанки на поездку за границу и ограничили ее в праве выезда за пределы России.

В результате работы судебных приставов всю сумму ущерба взыскали и перечислили пострадавшей пенсионерке. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.