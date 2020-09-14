ЖКХ

Согласованы новые размеры платы за капремонт в Псковской области

Псковское областное Собрание поддержало повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2021 год. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято на сессии 15 сентября.

По расчетам областного комитета по строительству и ЖКХ, обязательный платеж населения должен вырасти на 4% в соответствии с прогнозным показателем инфляции.

В домах без лифта новый размер взноса составляет 7,36 рубля за квадратный метр, с лифтом – 8,58 рубля. В денежном выражении норматив возрастает на 28 и 33 копейки соответственно.

Размер взноса не является экономически обоснованным. Чтобы в полном объеме реализовать региональную программу капремонта, нужно отремонтировать 1500 многоквартирных домов за 5 лет – с одного квадратного метра необходимо платить 43 рубля и 51 рубль в зависимости от категории. Но о таких платежах речь не идет.

Собираемость составляет 81,9%. Задолженность населения прошлых лет превышает 560 млн рублей.