ЖКХ

В 2021 году Великие Луки полностью перейдут на современные евроконтейнеры

Рабочая встреча директора филиала ООО «Экопром» Александра Киселева с представителем ООО «Экотранс» (оператор по транспортированию ТКО в Великолукском районе) Михаилом Кремковым состоялась 13 ноября. Стороны обсудили ход реализации экологической реформы на юге Псковской области и первостепенные задачи, стоящие перед регоператором и оператором по транспортированию, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Экопром».

Михаил Кремков сообщил, что на данный момент «Экотранс» переводит автопарк исключительно на мусоровозы с задней загрузкой, которые предназначены для сбора ТКО из евроконтейнеров. В связи с этим силами перевозчика производится замена старых железных баков на современные.

Всего с начала года на территории города Великие Луки установлено 750 контейнеров для ТКО, в 2021 планируется осуществить переход на евроконтейнеры по всему городу. «Мусоровозы боковой загрузки, предназначенные для железных баков, из автопарка компании будут исключены. По городу будет ездить только современная спецтехника, а у жители смогут складировать отходы в новые удобные баки», - добавил Михаил Кремков.

Директор Экопрома поблагодарил перевозчика за качественную работу и проявление инициативы. «При необходимости мы всегда готовы оказать вам сотрудничество», - отметил он и напомнил, что недавно региональный оператор направил в Великолукский район евроконтейнеры для расстановки в трех волостях - Пореченской, Переслегинской и Лычевской. Совместная работа с муниципалитетом и перевозчиком в данном направлении продолжится.

Также на встрече обсуждались проблемы транспортирования ТКО на юге области, в том числе связанные с осенней распутицей, парковой транспортных средств в неположенных местах. В ближайшее время руководство Экопрома снова планирует осуществить выезд в Великолукский район для решения проблемных вопросов на месте.