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Суд обязал администрацию Плюсского округа найти управляющую компанию для двух домов в Заплюсье

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Стругокрасненский районный суд обязал администрацию Плюсского муниципального округа найти управляющую компанию для двух многоквартирных домов в поселке Заплюсье. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Поводом для разбирательства стала прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что дома №12 и №14 по улице Комсомольской остались без официального управления. Жильцы сами не выбрали способ управления, а назначать им временную управляющую компанию (УК) администрация не стала.

Власти пытались действовать по правилам: в 2025 году и дважды в 2026 проводились открытые конкурсы по выбору УК. Однако ни одна компания не подала заявку, и торги каждый раз признавались несостоявшимися. Несмотря на эти попытки, суд счел бездействие чиновников незаконным, так как дома до сих пор остаются без присмотра. Представители администрации в суде свою вину не признали.

Суд решил, что бездействие администрации в данном случае являлось незаконными. Чиновникам дали три месяца с момента вступления решения в силу, чтобы определить управляющую организацию для этих домов. После решения вопроса у администрации будет еще один месяц, чтобы официально отчитаться перед судом о проделанной работе. Теперь властям предстоит найти способ привлечь управляющую компанию, чтобы жители Заплюсья получили коммунальное обслуживание.

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