ЖКХ

25 муниципалитетов Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

Практически все муниципальные образования в Псковской области получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. В целом для региона этот показатель составляет 96%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Паспорта готовности к отопительному сезону есть в 25 муниципалитетах. Итоговый документ не получил только Островский район. Все котельные Островских теплосетей готовы к отопительному сезону. Единственная причина, почему паспорт готовности муниципалитет еще не получил, строительство в военном городке Остров-3 в рамках концессионного соглашения блочно-модульной газовой котельной. Она позволит существенно улучшить качество теплоснабжения населенного пункта. Планируется, что объект будет сдан в декабре, тогда муниципалитет и получит акт готовности, пояснили в пресс-службе. Сейчас отопление домов идет от существующей мазутной котельной.

Напомним, что согласно правилам Минэнерго РФ, паспорт готовности к работе в осенне-зимний период является итоговым документом готовности районов к отопительному сезону. В течение октября и ноября Северо-Западным управлением Ростехнадзора проводились проверки на территориях муниципальных образований, по итогам которых и утверждались паспорта.

Они означают, что в муниципальном образовании на 100% готовы к отопительному сезону весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения.