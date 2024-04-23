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ЖКХ

Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области 

23.04.2024 12:45|ПсковКомментариев: 0

Псковское областное Собрание депутатов рекомендует правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями. Такое предложение стало итогом парламентского часа на очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Парламентский час на сессии посвятили проблеме вывоза ТКО в регионе. С докладом выступил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, представитель регионального оператора – псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») на сессию не явился. 

В ходе обсуждения депутаты рассказали о множественных нарушениях со стороны регионального оператора. Количество жалоб на его работу от жителей региона увеличивается. 

Депутаты Олег Брячак и Александр Братчиков призвали наказывать регионального оператора рублем, увеличив суммы штрафов.  

«У меня предложение: в проект постановления добавить рекомендацию правительству Псковской области проработать вопрос замены регоператора по обращению с ТКО. Косметическими мерами не отделаться, меры нужны кардинальные. За 5 лет можно было достичь лучших результатов, чем те, что есть сейчас», - выступил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Депутаты поддержали данное предложение.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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