ЖКХ

Детские площадки: территория страха

Из 140 общественных детских площадок в Пскове более 100 подлежат сносу. Эти закрытые данные ранее нигде не публиковались. Псковской Ленте Новостей их предоставили сертифицированные специалисты по безопасности детских площадок Юлия Шамчинская, Дмитрий Уразов и Светлана Бородина. Профессионалов в этой области — настоящих, с корочками — на весь регион едва ли наберется с десяток. Они уверяют, что нюансы поджидают на каждом сантиметре игровых комплексов.

Гости с болгаркой

Юлия Шамчинская говорит, что в Пскове могла бы назвать идеальными только площадки в Центре лечебной педагогики под руководством Андрея Царева. Большинство прочих можно разложить по шкале от «тихий ужас» до «ужас-ужас-ужас».

В прошлом году внучка Светланы Бородиной повредила на горке в Неелово руку. На верхней части конструкции не было боковых поручней, и девочка упала. А вот во дворе Юлии Шамчинской на Коммунальной проблемы снизу: дети съезжают с горки в металлические штыри.

В других дворах она видела горки, край которых значительно выше земли, что гарантирует удар копчиком.

Еще один бич, от которого до сих пор не избавились, хотя ГОСТ и велит — качели на жестком подвесе, то есть сидение и механизм соединяют сварные трубы. Подобными качелями в 2018 году убило мальчика в Великих Луках.

Должны быть заполнены песочницы. Не абы каким песком с карьера, а специально сертифицированным, из которого хорошо лепятся куличики. Песок необходимо регулярно обрабатывать от гельминтов и досыпать. В прошлом году ни в одну общественную песочницу в Пскове новых поставок не было. Специалисты показывают фото песочницы, смонтированной в одном из новых ЖК — бетонное дно и вообще ни песчинки.

«Раньше грибочки были над песочницами, давали тень, защищали от дождя. Много вы их сейчас видите? Торчат пеньки в песочницах. Хоть бы убрали», - сокрушается Светлана Бородина.

А из этой песочницы прямой путь - лбом в качели.

И это еще хорошо, если площадки вообще есть. Дмитрий Уразов приводит статистику. Псков наименее обеспечен детскими площадками среди своих соседей по Северо-Западу. Общих рейтингов на всю страну никто еще не составлял, но специалисты не сомневаются: Псковская область оказалась бы в хвосте.

Псков (210 тысяч населения) - 140 площадок на общественных территориях (из них более 100 под снос);

Великий Новгород (225 тысяч населения) - более 1000 площадок;

Архангельск ( 350 тысяч населения) - более 1500 площадок;

Северодвинск (Архангельская область, 180 тысяч населения) - 480 площадок;

Вологда ( 312 тысяч населения) - более 1200 площадок.

В прошлом году старые площадки в Пскове начали демонтировать, оставляя во дворах голую землю (подробности на «МК-Псков»). В июне стал обязательным к исполнению технический регламент Евразийского экономического союза. Его действие не распространяется на уже существующие площадки. Их разрешено эксплуатировать в течение указанного в нормативных документах срока. Если он вышел, площадки предписано сносить независимо от состояния. Поэтому минувшим летом городским властям Пскова пришел привет от Ростехнадзора в виде предписания о демонтаже комплексов старше восьми лет. По всему городу заработали болгарки. Взамен детям предложили старое доброе ничего.

По региональному патриотизму псковичей всегда больно бьет сравнение с Великим Новгородом. С детскими площадками разрыв на порядок. Да и это еще не все. Новгородцы планово меняют площадки по кругу длиною в десять лет.

Минутка ностальгии для тех, кто забыл, каково это - играть на стройке.

«Недавно впервые попала в сквер на пересечении Труда и Энтузиастов. Его только что отремонтировали. И там нет ни одной площадки, - удивляется Юлия Шамчинская. - В сквере толпы детей, лазают по ивам, строят «гнезда», ломают ветки. Им энергию деть некуда. Сделали парк, почему остановились? Должны дети пускать свою энергию в созидательное русло. Им нужно помочь. Детская площадка там должна быть».

Опасное соседство

Удивительно, но до введения техрегламента сертифицировать детские площадки было необязательно. Каждая ставилась, как на душу ляжет. Получаются ситуации, вроде той, которую на днях обнародовала в соцсетях глава города Елена Полонская. Она запостила видео из сквера во дворах напротив «Маяка». Покатушки подростков на цепной карусели «Вихрь» она назвала «игрищами», детей - «летчиками» и пригрозила демонтажем качели. Однако общественники уверяют, что дети ничего не нарушали.

Одно из новых обязательных требований для детских площадок по техрегламенту - наличие информационного щита. В том числе, на нем указано, кто имеет право пользоваться площадкой, разрешенный возраст и вес, время работы. А еще название эксплуатирующей организации и ее телефон. Только на первый взгляд кажется, что это пустой формализм. Если посмотреть на табличку из сквера, становится ясно: карусель предназначена для ребят постарше, в возрасте от 12 до 16 лет. Оборудование предназначено для тех, кто весит меньше 70 кг, запрещено его использовать не по назначению. Какое назначение у игрового оборудования? Играть. Что делают дети на видео? Катаются. Детям с видео сколько лет? Навскидку не больше 16. Превышен ли допустимый вес в 70 кг? Вряд ли.

Вопросы остались только к тем, кто площадку планировал, устанавливал, на баланс принимал, а теперь планирует демонтировать. Сначала в опасной близости к песочнице для детей от 2 до 6 лет ставят карусель для детей от 12 до 16 лет. Стараются на одну крошечную территорию впихнуть всего и побольше. Тратят на это бюджетные деньги. Потом возмущаются, когда дети начинают пользоваться оборудованием.

Ребята постарше ищут развлечения самостоятельно.

«Соседним турником дети не пользуются, - констатирует Юлия Шамчинская, - и правильно делают, так как при выполнении упражнений рискуют свалиться на железобетонные поребрики в зоне приземления. Зоны безопасности не соблюдены, что может привести к серьёзным травмам и вреду здоровью».

Нет песочницы - нет нарушений

По мнению Юлии Шамчинской, ситуация с площадками в Пскове толкает родителей по выходным ездить аж в Печоры к игровому городку, установленному митрополитом Тихоном. А в Пскове даже в Детском парке от детства одно название: единственная горка да платные аттракционы.

Специалисты уверены, что проблема детских площадок куда шире, чем досуг маленьких жителей области. Как минимум здесь еще и прямая привязка к демографии (кому захочется рожать в городе, где на прогулку с ребенком некуда пойти), молодежной политике (и оставаться в таком регионе не очень хочется), туризму (всем Псков хорош, но вечером с детьми путешественникам делать совершенно нечего).

А-силуэт тоже оказался под запретом - никаких прямых горизонтальных планок, с которых могут упасть дети, быть не должно.

Если в Пскове еще туда-сюда, то в районах ситуация хуже в разы. Общественники написали несколько заявлений с просьбой проверить площадки в разных муниципалитетах. Писали сразу в Генеральную прокуратуру, так как верят, что в этом случае шанс получить качественную обратную связь значительно выше. Пока что ответы пришли из районных прокуратур Красногородска и Куньи (есть в распоряжении редакции). В обоих случаях обнаружен солидный список нарушений. Или вот такие ситуации: «Нарушения по эксплуатации песочниц не установлены ввиду их отсутствия» - это в Красногородске. Нет песочниц, нет нарушений. Удобно.

А это в Пскове. На помощь приходит фантазия родителей.

За последние месяцы общественники побывали на приеме у разных функционеров городского и областного уровня. Не ко всем удалось пробиться, а те, кто согласились выслушать, покивали головой. Да, мол, все понимаем, с площадками дело плохо. И как один твердили привычную мантру «денег нет». Помимо этого нет и внятного понимания, куда двигаться: сколько нам нужно площадок, какого характера, где ставить будем, в какую сумму это может обойтись. Отсутствует целенаправленная работа. Была бы четкость, глядишь, появились бы перед выборами охотники поставить несколько площадок за свой счет, нашлись бы в разных программах деньги еще на парочку. Пока получается кавалерийский наскок с тактикой выжженной земли: предписание по сносу выполним, а там хоть травой зарасти.

«Дети не могут гулять на опасной территории. Ну не могут! - поддерживают специалисты демонтаж старого оборудования. - Но если взамен убранных площадок поставить нечего, придется Пскову войти в историю страны в качестве первого города без площадок».

Так себе перспектива, если честно.

Юлия Магера