Происшествия

Из-за «игрищ летчиков» в псковском сквере «Кораблик» могут демонтировать качели. ВИДЕО

В псковском сквере «Кораблик» могут демонтировать качели, часть игрового оборудования и скамейки. Об этом сообщила в соцсетях глава Пскова Елена Полонская. На своей странице «ВКонтакте» она разместила видео, на котором отчетливо видно, как двое подростков раскручивают карусель, а трое на ней катаются.

«Дорогие родители! Посмотрите, пожалуйста, внимательно на это видео. Возможно, на нем вы увидите своих детей. Я прошу поговорить со своими детьми и объяснить им правила поведения. К сожалению, нам придется демонтировать данные качели, часть игрового оборудования и скамейки, если не прекратятся такие игрища», - подчеркнула Елена Полонская.

По ее словам, данное видео уже направлено в полицию. «Я очень надеюсь, что все "летчики" будут наказаны, а их родители возместят ущерб», - добавила глава города.

Напомним, сквер «Кораблик» находится на улице Коммунальная, 26. Он создавался совместно с жителями микрорайона.