ЖКХ

В Пскове завершили капремонт крыш трех домов

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах продолжается в Псковской области. В ее рамках в июле завершили капремонт крыш трех домов Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

Так, в многоквартирном доме №1А по улице Индустриальной работы выполняла подрядная организация - ООО «Строй-ИК». В рамках договора подрядчик разобрал старое кровельное покрытие, выполнил ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также произвели ремонт вентиляционных шахт, заменили колпаки на дымовых и вентиляционных трубах, выполнили ремонт водосточной системы и устройство кабин выхода на крышу.

Кроме того, в многоквартирном доме №6 по улице Стахановской работы выполнила подрядная организация ООО «Стройград». В соответствии с заключенным договором рабочие разобрали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки и устройство новой кровли с применением технологии ВИР-пласт (восстановление кровли путем переработки старого кровельного покрытия). Также провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов и кабин выхода на крышу.

Работы по капитальному ремонту крыши в доме №29 по улице Льва Толстого провела подрядная организация ООО «Домстрой». В рамках мероприятий по капитальному ремонту произвели демонтаж шиферного покрытия, выполнили устройство фальцевой кровли, отремонтировали стропильную систему, а также установили систему снегозадержания. Помимо этого, строители провели перекладку дымовых и вентиляционных труб, установили зонты на дымовые трубы и отремонтировали козырьки над входами в подъезды.

Приемочная комиссия отметила, что строители выполнили все работы, и приняла их в полном объеме. Как отметили в ФКР, собираемость взносов на капитальный ремонт в указанных многоквартирных домах составляет более 90%.