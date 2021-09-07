ЖКХ

Качество капремонта домов проверили в трех районах Псковской области

Руководство Фонда капитального ремонта Псковской области выехало в районы для проверки хода и качества выполнения работ по капремонту многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

На фото: Порховский район, деревня Искра, улица Центральная, дом 12

В доме №12 на улице Псковской в Порхове на завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения, в подъездах и в квартирах собственников установили новые радиаторы, заменили магистральные трубы. Подрядчику необходимо заделать технологические отверстия, далее будет проведена настройка автоматического теплового пункта. До начала отопительного сезона работы планируется завершить полностью.

На фото: город Порхов, улица Псковская, дом 12 (система теплоснабжения)

Далее руководители регионального оператора осмотрели дом в деревне Искра Порховского района на улице Центральной, 12. На данном объекте начаты работы по капитальному ремонту крыши, ведутся работы по перекладке печных и вентиляционных труб. С представителем подрядной организации обсудили сроки выполнения ремонта и применяемые материалы. Кроме того, генеральный директор Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев заострил внимание подрядчика на недопустимости протечек при проведении работ.

В деревне Искра осмотрели также дом №17 на улице Зиновьева. На объекте ведут работы по капремонту фасада и фундамента. Приняты организационные решения, касающиеся сроков выполнения работ, также подрядчику необходимо до 13 сентября откачать воду и выполнить обратную засыпку фундамента.

На улице Октябрьской, 12 в поселке Дедовичи тоже ведут работы по капитальному ремонту крыши. Процент выполнения работ составляет 40%, выявлены следующие замечания: подрядчику необходимо убрать строительный мусор, устранить пустоты между слоями кровельного покрытия. Сергей Шарлаев поручил устранить недостатки, усилить строительный контроль на объекте и выполнить устройство нижнего слоя кровельного покрытия в срок до 15 сентября.

На фото: Дедовичи, улица Октябрьская, дом 12

Последним пунктом рабочей поездки стали многоквартирные дома №4, 6 и №8 на улице Урицкого и дом №11/2 на улице Советской в городе Дно. Там завершается ремонт фасадов и крыш. Выявлены недостатки, которые подрядчик должен устранить в ближайшее время.

На фото: город Дно, многоквартирные дома №4, 6 и 8 на улице Урицкого и дом №11/2 на улице Советской

В доме №6 на улице Советской также завершены работы по капитальному ремонту фасада, 9 сентября подрядная организация приступает к капитальному ремонту крыши.