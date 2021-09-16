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ЖКХ

Андрей Турчак: Программа догазификации имеет огромное значение для Псковской области

16.09.2021 14:26|ПсковКомментариев: 0

Программа догазификации имеет огромное значение для Псковской области. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе пресс-подхода 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для Псковской области программа догазификации имеет огромное значение», - подчеркнул Андрей Турчак. Планируется догазифицировать более 30 тысяч домовладений. 

Также Андрей Турчак обратил внимание на то, что на региональном уровне необходимо поддерживать при догазификации ветеранов, многодетные семьи, выплачивая частичную или полную компенсацию. «Региональные администрации вовлечены в эту программу», - сказал он. По словам сенатора, программа догазификации позволяет развивать сельские территории. «Для Псковской области это имеет принципиальное значение», - подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации.

«Вопрос газификации для нашей страны – это вопрос социальной справедливости», - продолжил он и привел пример, когда на одной стороне улицы домовладения газифицированы, а на другой – нет. 

Сенатор напомнил, что до конца 2021 года в стране необходимо газифицировать порядка 4 млн домовладений. 

Андрей Турчак указал на то, что при догазификации собственникам домовладений необходимо приобретать газовое оборудование. Поэтому достигнута договоренность, что независимо от региона стоимость минимально необходимого оборудования будет составлять 40-45 тысяч рублей. 

Кроме того, Андрей Турчак призвал реализовать программу догазификации без волокиты и напомнил слова президента Владимира Путина,  который указывал что программа догазификации не должна влиять на программу плановой газификации.

В свою очередь генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов выразил благодарность Андрею Турчаку за поддержку, оказываемую при реализации программы догазификации. 

«Помимо масштабной работы по догазификации Псковской области, которая коснется почти 180 населенных пунктов, нам предстоит построить газопроводы в 13 районах области, причем в девять из них сетевой природный газ придет впервые. А это значит, что более 12 тысяч домовладений, 63 котельные и предприятия будут подключены к системе газоснабжения. И задачи, поставленные перед нами по газификации и догазификации, будут решены, быт жителей станет проще, а дома – теплее и уютнее», - отметил он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал пятилетнюю программу газификации в регионе ресурсной и объемной.  «Это абсолютно живой документ», - подчеркнул он. 

По его словам, принято решение дополнительно газифицировать ряд населенных пунктов. В частности, поселок Белорусский Пыталовского района. 

Также глава региона призвал домовладельцев активно подавать заявки на догазификацию. «Это хорошее подспорье», - заключил он.

Теги: #Пыталовский район #газ #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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