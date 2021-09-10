Туризм

Дмитрий Чернышенко оценил перспективу увеличения турпотока в Псковской области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко считает, что у Псковской области есть все возможности увеличить туристический поток более чем в 2 раза. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась по итогам посещения ряда объектов. На ней были подведены итоги рабочего визита вице-премьера в регион. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь Дмитрий Чернышенко высоко оценил новую спортивную площадку в областной столице — первую очередь спортивного кластера на стадионе «Машиностроитель».

«Я прошу вас как можно скорее подать заявку в министерство спорта РФ на включение стадиона во всероссийский реестр спортивных объектов. Необходимо, чтобы эта площадка, созданная на европейском уровне, была включена в единый календарь и сюда пришли международные спортивные события», — отметил Дмитрий Чернышенко и добавил, что правительство РФ поддержит строительство второй очереди спортивного кластера.

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Михаил Ведерников в свою очередь заметил, что открытия стадиона после реконструкции ждали тысячи жителей города. «Благодарю, что вы поддержали наше предложение завершить вторую очередь. Это будет один из самых крупных и востребованных спортивных кластеров на Северо-Западе», — заметил губернатор.

В продолжение беседы вице-премьер подчеркнул, что кроме реконструкции кампуса Псковский государственный университет участвует в государственных программах поддержки вузов. В частности, подал заявки на программу «Приоритет 2030», стартовавшую по инициативе президента России Владимира Путина. В конце сентября команде университета предстоит очная защита проектов на заседании комиссии.

«Насколько мне известно, псковский университет на конкурсный отбор представил два проекта. Они оба интересные и отвечают обозначенным главой государства целям — поддерживать молодых ученых, создавая условия для исследований и карьерного роста. Желаю вам удачно пройти конкурсный отбор», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, вице-премьеру был представлен туристический потенциал Псковской области. Михаил Ведерников подчеркнул, что туристический поток в регион после спада, связанного с распространением COVID-19, восстановился. До введения ограничений Псковскую область в год посещало порядка 400 тысяч человек.

«Большую роль в этом играет наш аэропорт. Мы поставили себе задачу выйти на показатель 130 тысяч пассажиров в год. Это позволит работать аэропорту на условиях самоокупаемости. В текущем году у нас уже перевезено 74 тысяч пассажиров», — подчеркнул губернатор.

Зампред правительства РФ обратил внимание, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» необходимо не останавливать работы по развитию туристической отрасли, создавать инфраструктуру для комфорта гостей. При этом Дмитрий Чернышенко высоко отметил подход руководства области по кластерному развитию территорий. По словам вице-премьера, для получения федеральных средств на реализацию проектов необходимо разработать мастер-план туристических территорий, увязать благоустройство с существующими инвестиционными проектами.

«Федпроектом "Развитие туристической инфраструктуры" с 2022 года предусмотрены средства на создание обеспечивающей инфраструктуры в туристических кластерах. Взаимодействие региона с корпорацией "Туризм. РФ" и Минстроем РФ позволит обеспечить комплексный подход к развитию туризма в Псковской области. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест. Развитие потенциала даст возможность жителям страны приехать и прикоснуться к великому наследию», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Михаил Ведерников в свою очередь согласился с вице-премьером в том, что у Псковской области есть потенциал в развитии туризма и увеличении туристического потока. «Мы вашу рекомендацию по увеличению туристического потока приняли как задачу. Согласен с тем, что потенциал есть, будем к этому стремиться», — заметил Михаил Ведерников.