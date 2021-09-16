ЖКХ

Первое домовладение по программе догазификации подключили к газу в Псковской области

Первое домовладение в рамках реализации программы по догазификации подключили к газу в городе Пыталово Псковской области сегодня, 16 сентября. Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Госдумы Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников, представители администрации региона, муниципального образования, газораспределительной организации и жители Пыталово.

Подключаемый дом расположен в частном секторе Пыталово. Владельцы – семейная пара – 59-летний Сергей Семенов и 54-летняя Лариса Семенова. Запуск газа в домовладение, повернув вентиль, произвел младший член семьи. Затем состоялось символическое включение газовой плиты.

«Мы вас поздравляем!» - обратился к семье Андрей Турчак.

Сергей Семенов – электрик по образованию, в 1984 году приехал по распределению на работу в совхоз. Познакомились, когда Лариса Семенова там же работала после школы на комсомольских сборах. Сейчас мужчина работает на приграничной автозаправке «Псковнефтепродукт». Лариса Семенова – учитель географии и биологии, до настоящего времени преподает в местной школе. Увлекается цветами, дома все подоконники заняты фиалками. Вырастили двоих детей – дочь и сына, сейчас у Семеновых уже двое внуков.

Когда родился второй ребенок, стали задумываться о постройке дома. Строительство заняло 8 лет – с 2000 по 2008 годы. До настоящего времени дом отапливался твердотопливным котлом (на угле).

Заявку на догазификацию подали 23 июля 2021 года. В доме планируется установка четырехконфорочной газовой плиты, газового котла и прибора учета газа.

Смотрите также Псковская область вошла в тройку лидеров по количеству заявок на догазификацию

Напомним, строительство газопровода межпоселковый ГРС «Пыталово» было завершено в декабре 2012 года. Протяженность межпоселкового газопровода составила 2,815 км. На 1 октября 2015 года построена 1 газовая котельная. На 1 апреля 2018 года подготовлены 1 790 домовладений из запланированных 1 200. Общая численность жителей Пыталово – чуть более 5 тысячи человек, Пыталовского района - 14,5 тысяч человек.

В настоящее время в Псковской области под программу догазификации попадают 31 196 домовладений в 178 населенных пунктах.