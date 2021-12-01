ЖКХ

Борис Елкин об уборке Пскова от снега: Мы не парализовали городское движение

Глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал об уборке областного центра от снега в ходе встречи с журналистами сегодня, 1 декабря.

«Мы не парализовали городское движение. К сегодняшнему дню дороги, основные ходы вычистили. Сегодня утром и позавчера вечером провел время на дорогах. Вчера с 6 утра объезжал дороги. Видео, которые выложены в социальных сетях, сделаны мной. Некоторые говорят, что снегоуборочная техника ездит там, где езжу я, но это не так», - заверил сити-менеджер.

Борис Елкин отметил, что осталось большое количество обращений по дворовым территориям и межквартальным проездам. «По межквартальным проездам работаем вторые сутки. Дворы и придомовые территории — это вопросы управляющих компаний. Надеюсь, что они исправятся. Вопросов к ним остается много, — продолжил глава городской администрации. - Есть управляющие компании, которые отработали хорошо, и в уборке снега принимали участие чуть ли не их руководители. К определенным управляющим компаниям есть вопросы».

Борис Елкин добавил, что в скором времени у городской администрации будет больше рычагов воздействия на управляющие компании. Он напомнил, что псковичи вправе спрашивать с управляющих компаний, поскольку они им платят деньги, а также менять их.