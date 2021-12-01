ЖКХ

«Россети Северо-Запад» показали, как карельские энергетики пробираются через псковские леса

«Россети Северо-Запад» показали, как карельские энергетики пробираются через псковские леса, чтобы восстановить электроснабжение. Видео опубликовано в телеграм-канале компании.

На видео: бригада Алексея Иванова из Карельского филиала «Россети Северо-Запад» обходит линию 10 кВ в Пушкиногорском районе

«Мы привлекли силы из других регионов, чтобы скорее вернуть электроэнергию в отдаленные хутора. По 10 км в день проходят специалисты с тяжелым снаряжением через сугробы и водоемы, чтобы найти повреждения на ЛЭП. Несмотря на непрерывный снегопад, 52 бригады компании продолжают круглосуточно работать», - говорится в сообщении.

Напомним, на утро 2 декабря без электроснабжения оставались 189 населенных пунктов Псковской области, где проживает почти тысяча человек.